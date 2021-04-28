SPK ile Azerbaycan Merkez Bankası'ndan işbirliği mutabakatı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Azerbaycan’da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisine haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) ile işbirliği mutabakatı (MoU) imzaladı.
SPK'dan yapılan açıklamada, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve CBA Baş Direktörü Ali Ahmadov tarafından imzalanan ikili işbirliği mutabakatıyla, iki kurum arasında sermaye piyasaları alanında bilgi alışverişinin ve teknik işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI
Söz konusu mutabakatın, sermaye piyasaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.
Ayrıca, kardeş iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında CBA ile ikili bir işbirliği platformunun ayrı bir değer taşıdığı ifade edildi.
36 ÜLKENİN İLGİLİ YABANCI MUADİL OTORİTELERİ İLE MOU İMZALANDI
SPK'nın uluslararası ilişkilere büyük önem verdiği ve diğer ülkelerdeki otoriteler ile işbirliklerini artırmak için çaba harcadığı ifade edilen açıklamada "Bu yönde Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 36 ülkenin ilgili yabancı muadil otoriteleri ile Kurulumuz arasında ikili MoU imzalanmış bulunmaktadır" değerlendirmesine yer verildi.
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