SPK’den WhatsApp kararı: Grup üyeliği suç sayılacak

14 Temmuz 2020 Salı, 12:06

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), WhatsApp hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. Piyasa dolandırıcılığını önlemek adına çeşitli projeler üzerinde çalışan SPK; Twitter, Telegram ve Facebook gibi platformları da takip ediyor.

SPK, bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bundan böyle bu kişilerin yatırım tavsiyesi amacı ile açtığı gruplara üye olmak suç sayılacak.

Buna ek olarak bahsi geçen kişilerin Twitter, Telegram ve Facebook üzerinden açtığı gruplara üye olma eylemi de piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilecek. SPK, kendisine işlem yasağı getirilen bireylerin kurduğu dijital grupları tespit etmeye devam ediyor.

Kurul tarafından yayımlanan bildiride bulunan ilgili kararda şu cümlelere yer verildi:

"Üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.”