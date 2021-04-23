Galatasaray, ertelenen seride final için sahaya çıkıyor

23 Nisan 2021 Cuma, 10:22

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'larında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ve Ankara temsilcisi Nesibe Aydın GSK arasındaki yarı final serisi, bugün 16:00'da oynanan ilk maçla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray'daki Covid-19 vakaları nedeniyle daha önce iki kez ertelenen seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.

Seride maç programı şu şekilde:

23 Nisan Cuma 16.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın

25 Nisan Pazar 16.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın

28 Nisan Çarşamba 15.00 / Nesibe Aydın - Galatasaray

30 Nisan Cuma 15.00 / Nesibe Aydın - Galatasaray (Gerekmesi halinde)

3 Mayıs Pazartesi 14.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın (Gerekmesi halinde)