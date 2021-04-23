Galatasaray, ertelenen seride final için sahaya çıkıyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'daki vakalar nedeniyle iki kez ertelenen Galatasaray - Nesibe Aydın GSK yarı final serisi, bugün başlıyor.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'larında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray ve Ankara temsilcisi Nesibe Aydın GSK arasındaki yarı final serisi, bugün 16:00'da oynanan ilk maçla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
Galatasaray'daki Covid-19 vakaları nedeniyle daha önce iki kez ertelenen seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Seride maç programı şu şekilde:
23 Nisan Cuma 16.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın
25 Nisan Pazar 16.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın
28 Nisan Çarşamba 15.00 / Nesibe Aydın - Galatasaray
30 Nisan Cuma 15.00 / Nesibe Aydın - Galatasaray (Gerekmesi halinde)
3 Mayıs Pazartesi 14.00 / Galatasaray - Nesibe Aydın (Gerekmesi halinde)
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