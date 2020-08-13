Spor dünyası Süleyman Seba'yı anıyor
Spor kulüpleri Beşiktaş'ın efsanevi başkanını andı.
Spor kulüpleri Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Galatasaray'ın anma mesajında "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi
Fenerbahçe, efsane başkanı "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle andı.
Trabzonspor ise, #SüleymanSeba etiketiyle "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" mesajını paylaştı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Türkiye Futbol Federasyonu da, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."
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