Sputnik V aşısında aracı firma AKP'linin çıktı: "Bu hırs Türkiye'ye 14 ay kaybettirdi"

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sputnik V aşısından 6 ay içerisinde 50 milyon doz geleceğine yönelik sözlerinin ardından yazılı açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'ye 14 ay kaybettirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Aşı 6 ay içinde ne zaman hangi planda gelecek belli değil. Pandemiyle mücadelede hayati önem taşıyan her ihtiyaçta para kazanma gayretini öncelik haline getiren iktidar, rant hırsı yüzünden Türkiye'yi aşısız bıraktı.

YANDAŞI ARACI YAPTILAR

Ruslarla aslında ilk anlaşma aslında 16 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Rus aşısı ilk gündeme geldiği andan itibaren iktidar, Çin aşısında olduğu gibi Sputnik V'de de aracı kullanma gayreti içerisine girdi ve aracı olarak Cumhurbaşkanına yakınlığıyla bilinen Öztürk Oran seçildi. Türkiye’de aşı üretebilecek firmalar varken, 83 milyonun sağlığını ilgilendiren böylesine hayati bir konuda bile, yeterliliğine bakmadan kendilerine yakın bir kişiyi seçtiler. VisCoran firmasının sahibi Oran, sarayın en muteber kişilerinden ve aynı zamanda AKP'nin eski Ümraniye İlçe Başkanı. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı ve TOBB Yönetimi Kurulu üyesi, Vakıf Katılım’ın yönetim kurulu başkanı da olan Oran ayrıca 15 Temmuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın da mütevelli heyeti üyesi.

14 AY KAYBETTİRDİLER

8 ay önce yapılan anlaşmaya göre teknoloji transferi ile Sputnik V aşısı Türkiye'de üretilecekti. Oysa bu firmanın aşı üretme yeterliliğini gösteren GMP belgesi olmadığı konusunda iktidarı uyardık. Bu firmanın aşı üretimiyle ilgisi olmadığı gibi, ilk günden itibaren aşı üretemeyeceğini ve Türkiye’de üretim yapacak ortak aradığını Öztürk Oran da söylemişti.

Sonuç olarak üretimle ilgili 8 aydır hiçbir adım atılmadı. Şimdi de Bakan, 'aşıyı ithal edeceğiz' diyor ve 6 ay içerisinde geleceğini söylüyor. AKP ve yandaşları, aşıda yine aracılık ve rant peşinde koşarken Türkiye'yi aşısız bıraktılar. Yandaşa para kazandırma çabası uğruna Türkiye'ye 14 ay kaybettirdiler.”

SORULAR YANIT BEKLİYOR

Sputnik V'nin Türkiye'de ortak üretimine ilişkin imzalanan sözleşme ile ilgili 10 Şubat'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önergesinin halen yanıtlanmadığını da ifade eden Emir, bir kez daha aynı soruları gündeme getirdi. Emir, Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na VisCoran firması için bir baskı yapılmış mıdır? Anlaşmanın VisCoran firması ile yapılmaması durumunda onay süreçleri ile ilgili sıkıntı yaşanacağına dair çeşitli uyarılarda bulunulmuş mudur? VisCoran firması, bir doz başına ne kadar kazanç elde edecektir? Üretimi yapacak firmaya doz başına ne kadar ücret ödeyecektir? VisCoran firmasının aracılık etmesinden kaynaklanan zararın miktarı ne kadar olacaktır?”