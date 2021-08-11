Sputnik V'nin geliştiricisinden varyant iddiası

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:44

Rus haber ajansı TASS'ın bugün yayımlanan haberinde, "Halktan toplanan veriler, aşının tamamen güvenli ve son derece etkili olduğunu gösteriyor" dediği aktarılan Gintsburg sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sputnik V, sadece önceden ortaya çıkan varyantlara karşı değil, aynı zamanda son zamanlarda görülen ve bize sürekli saldıran sayısız varyanta karşı da etkili."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacı, aşının ileride de etkinliğini korumasını beklediğini sözlerine ekledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da bugün aşıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Sputnik V aşısı, Delta mutasyonunu önlemede ve savaşmada en etkili sonuçları gösteriyor. En son veriler, aşının etkinliğinin yaklaşık yüzde 83 olduğunu gösteriyor. Bunlar Rusya'da ulaşılan veriler."

Muraşko, Sputnik V'nin ciddi Covid-19 vakalarına karşı yüzde 95'ten daha fazla etkili olduğunu da öne sürdü.

VİRAL VEKTÖR

Rusya, Ağustos 2020'de genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran ilk ülke olmuştu. Aşı, şimdiye kadar 69 ülkede acil kullanım izni aldı.

Viral vektör aşıları sınıfına giren Sputnik V'de koronavirüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı sivri uçlu protein, adenovirüs ismi verilen bir virüse ekleniyor.

Viral vektör aşılarında kullanılan adenovirüsler, hastalığa sebep olmayacak şekilde değiştiriliyor. Böylece sivri uçlu proteini taşıyan zararsız virüsler, vücudun hastalık geçirmeden koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasını sağlıyor.

Adenovirüslerin hücreye girdiğinde çoğalmasını önlemek için E1 ismi verilen ve çoğalmada rol oynayan bir protein, devre dışı bırakılıyor.