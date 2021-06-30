Star TV'nin iddialı dizisi 'Menajerimi' Ara final yapıyor

Star TV ekranlarında yayımlanan ancak istenildiği gibi devam edemeyen Menajerimi Ara dizisinin final bölümüyle veda edeceği öğrenildi. Dizinin final tarihi de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:43
Star TV'nin iddialı dizisi 'Menajerimi' Ara final yapıyor
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Reytinglerde üst sıralara tırmanan ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Star TV dizisi Menajerimi Ara'dan da istenilen verim alınamadı.

Başrollerini Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin, Snob Magazin'in haberine göre 25 Temmuz 2021'de final yapacağı öğrenildi.

CANAN ERGÜDER AYRILMIŞTI

Fransız yapımı Dix Pour Cent yapımından uyarlama olan diziye, Canan Ergüder geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti.


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