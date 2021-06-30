Star TV'nin iddialı dizisi 'Menajerimi' Ara final yapıyor
Star TV ekranlarında yayımlanan ancak istenildiği gibi devam edemeyen Menajerimi Ara dizisinin final bölümüyle veda edeceği öğrenildi. Dizinin final tarihi de belli oldu.
Reytinglerde üst sıralara tırmanan ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan Star TV dizisi Menajerimi Ara'dan da istenilen verim alınamadı.
Başrollerini Barış Falay, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin, Snob Magazin'in haberine göre 25 Temmuz 2021'de final yapacağı öğrenildi.
CANAN ERGÜDER AYRILMIŞTI
Fransız yapımı Dix Pour Cent yapımından uyarlama olan diziye, Canan Ergüder geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle veda etmişti.
Video Haberler
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- 'Delta varyantı' vaka sayısını açıkladı
- Adli tıp uzmanı profesör: Bu delilleri göz ardı edemez
- Sosyal medya ayağa kalktı: Elmalı davası nedir?
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- 4 ilde Sedat Peker operasyonu
- Cüneyt Çakır'ın büyük başarısı
- Peker'e Sana 24 saat süre yanıtı