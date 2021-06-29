Tarkan’dan, Bakanlığın 'Elmalı Davası' açıklamasına tepki
Tarkan, Antalya'da iki kardeşin maruz bırakıldıkları cinsel istismarı resmederek anlattıkları ancak sanıkların tahliye edildiği davaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösterdi. Tarkan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘konuyu takip ediyoruz’ demesi çok bir şey ifade etmiyor. Bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin maruz bırakıldıkları cinsel istismarı resmederek anlattıkları davaya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösteren sanatçı Tarkan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘konuyu takip ediyoruz’ demesi çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü biliyorsunuz bunlar her zamanki altı boş laflar, vaatler” açıklamasında bulundu.
Antalya'da 7 yaşındaki 10 yaşındaki iki kardeşin anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor. Bugün artan tepkiler üzerine bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
#ElmalıDavası pic.twitter.com/UNc1CSaXYR— Tarkan (@tarkan) June 29, 2021
Bakanlığın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan sanatçı Tarkan ise Bakanlığı eleştirerek, “Bu kaçıncı takipsiz kalan dava?” diye sordu. Paylaşımında, “Çocuklarımıza sahip çıkmanızı korumanızı istiyoruz” ifadelerini kullanan Tarkan, “Yetkili merciler acilen harekete geçmeli ve bu ayıbımızın önüne geçmek için hemen gereği neyse yapmalı” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Antalya'da iki kardeşin öz annesi ve üvey babaları tarafından nitelikli cinsel istismara maruz bırakıldığı ile ilgili görülen davada, sanıklar tahliye edilmişti. Çocukların çizdikleri resimler ve beyanlarına rağmen annenin ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki toplamıştı.
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