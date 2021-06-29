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Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki yağıyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. Elmalı davasında siyasetçiler, sporcular ve spor kulüpleri de dahil olmak üzere herkes tek ses olurken; birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçıdan da olaya ilişkin ciddi tepkiler geliyor.

İşte ünlü isimlerin #ElmalıDavası paylaşımlarından bazıları...