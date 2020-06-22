Star Wars'un yıldızı Oscar Isaac: Başka bir ev almam falan gerekirse…’

22 Haziran 2020 Pazartesi, 09:38

Son yıllarda oynadığı “Star Wars: Son Jedi”, “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” ve “Dune” gibi büyük bütçeli filmlerin ardından artık daha çok sanat filmlerinde yer alacağını söyleyen Oscar Isaac yakında Paul Schrader’ın “The Card Counter” adlı filminde izleyici karşısına çıkacak.

Oscar Isaac "The Card Counter"da intikam peşindeki bir kumarbazı oynuyor.

Salgın başladığı sırada çekimleri devam eden filmin prodüksiyonu durmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Yönetmen Schrader ile birlikte Deadline’ın düzenlediği bir panele katılan Isaac kendisine sorulan bir soru üzerine Poe Dameron karakterini artık canlandırmak istemediğini söyledi.



Star Wars filmlerinde çalışmanın zor ama çok eğlenceli olduğunu söyleyen oyuncu “Ame ben bunun için yola çıkmadım. Ben el yapımı filmlerde oynamayı ve bana ilham veren insanlarla çalışmayı istiyorum” diyen aktör geçmişti Alex Garland, J.C. Chandor, Julian Schnabel ve Coen Biraderler gibi isimlerle çalışmıştı.



“Star Wars” gibi büyük bütçeli yapımlara artık dönmeyeceği anlaşılan oyuncu yine de açık bir kapı bırakıyor ve “Muhtemelen dönmem, ama kim bilir? Eğer yeni bir ev almam falan gerekirse, belki” diyor.





