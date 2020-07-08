Starbucks'ta kahve bardağına 'Ayşe' yerine 'IŞİD' yazılan Müslüman kadın dava açtı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:35

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ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine "ISIS" (IŞİD) yazıldı.

Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

Ayşe CNN'e açıklamasında bardakta IŞİD yazısını görünce şoke olduğunu belirterek "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

Dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (IŞİD) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

25 DOLARLIK HEDİYE ÇEKİ VERİLDİ, DIŞARI ÇIKARILDI

Target Starbucks çalışanı ise ismi tam olarak duyamadığını öne sürdü. Ayşe yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye çeki verilerek güvenlik personeli eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Şubenin sorumlusu, isimlerde zaman zaman böyle hatalar olabildiğini söyledi.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi davada iki çalışanın işine son verilmesini ve tüm personele yeniden eğitim verilmesini talep ediyor.

'KASIT YOK, TALİHSİZ BİR HATA'

Target'tan CNN'e yapılan açıklamada "Konuyu inceledik. Bunun kasıtlı bir eylem değil, talihsiz bir hata olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için ilave eğitim dahil gerekli adımları atıyoruz" denildi.

Starbucks olayla ilgili açıklama yapmadı. Ancak Starbucks'ın bir sözcüsü CNN'e Starbucks şubesinin Target mağazasının içinde yer aldığını ve tamamen bu kuruluş tarafından işletildiğini söyledi.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi Minnesota Şube Başkanı Jaylani Hussein ise "IŞİD diye yaftalamak, belki de bir Müslümana karşı sarf edilebilecek en İslam karşıtı ifadedir" dedi.