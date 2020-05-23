Stephen King'in pandemiyi anlatan romanı 'The Stand' dizi oldu

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:11

Dünyanın en çok satan yazarlarından biri olan Stephen King’in 1970’li yıllarda yazdığı “The Stand” dilimize de çevrilmiş (“Mahşer”) ve 1994 yılında televizyona uyarlanmıştı.

Ölümcül bir virüsün pandemi sonucu dünya nüfusunun %99’unu öldürmesini anlatan romanın yeni bir uyarlaması yapıldı.

İşin ilginç yanı dizinin çekimlerinin koronavirüs pandemisi başlamadan kısa bir süre önce bitmiş oluşuydu.



Whhopi Goldberg dizide Abigail rolünde

‘ÖZÜR DİLERİM’

İki hafta kadar önce Stephen Colbert’in programına başlanan Stephen King pandemiyi önceden tahmin edişine ilişkin şunları söyledi: “Herkesten özür dilerim ama ben romanı 70’li yıllarda yazdığımda Utah’daki bir kimyasal sızıntıdan hareketle işe koyulmuştum. Bir doktor arkadaşıma gittim ve “Bana dünya nüfusunun %98’ini yok edecek bir salgın senaryosu verir misin?” dedim. Gözleri parladı resmen. Dünyayı kıyamete sürükleyecek bir “Eğer…” senaryosuna bayılıyorlar.”



Geçen mart ayında da “The Stand” ve Covid-19 arasında paralellikler kuarnalar şöyle seslenmişti King: “Hayır koronavirüs ‘The Stand’deki gibi değil. Onun kadar ciddi değil. Başa çıkılabilir bir şey. Sakin olun ve gerekli tüm önlemleri alın.”



"The Stand"in oyuncu kadrosunda Amber heard de var.

2020’DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

“The Stand”in yeni dizi uyarlaması 2020 içinde izleyiciyle buluşacak gibi görünüyor. Tam tarih belli olmasa da yapımcıların niyeti yıl bitmeden diziyi yayına sokmak.



Şeytani karakter Randall Flagg'i dizide Alexander Skarsgard canlandırıyor.

Dizinin baş rollerinde James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Jovan Adepo, Whoopi Gıoldberg gibi ünlü isimler var. Dizideki kötü adam karakterini ise en son “Big Little Lies” dizisiyle hatırladığımız Alexander Skarsgard oynuyor.



