Strateji ve Bütçe Başkanlığı, pandemide yaşanan ekonomik gelişmelere dair bülten yayımladı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) aşılamanın dünya genelinde yaygınlaşmasının daha fazla gecikmesi halinde “yatırım, üretim ve talep tarafında muhtemel ritm bozuklukları” yaşanabileceğine dikkat çekti. SBB, gıda fiyatlarındaki yükseliş ile yaygın işsizliğin, yoksulluk sınırı altına inen insan sayısını önemli ölçüde artırdığını belirterek bu durumun “toplumsal huzursuzluklar için zemin oluşturduğunu” vurguladı.

İLGİNÇ SAPTAMALAR



Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni”ni yayımlayan Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığı ilginç saptamalarda bulundu. Bültende şu açıklamalar yapıldı:

“Hiç şüphesiz gelecek, önemli zorlukları beraberinde getirmektedir. Salgın halen devam etmekte ve yeni virüs mutasyonları kaynaklı vaka sayıları hızlanmaktadır. Bu dönemde aşı tedarikinde sorunlar yaşayacak olan, sınırlı politika desteği ile başta turizm olmak üzere hizmet sektörlerine daha fazla bağımlı olan ekonomilerin olumsuz ayrışacağı tahmin edilmektedir.”

SBB, salgınla birlikte artan dijitalleşme ve otomasyonun dönüştürücü etkisinin, işgücü piyasasındaki istihdam kaybının telafisi konusunda şüpheler yarattığı, bu dönüşümünün ücretler üzerinde de ciddi olumsuz etkileri olacağına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gıda fiyatlarındaki yükseliş ile yaygın işsizlik, yoksulluk sınırı altına inen insan sayısını önemli ölçüde artırmış ve söz konusu insanları olası risklere karşı daha kırılgan hale getirerek muhtemel toplumsal huzursuzlukları için zemin oluşturmaktadır.”