"Sualtı Arkeolojisinin Doğduğu Yer: Bodrum Türkiye" sergisi açıldı

03 Ocak 2021 Pazar, 10:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Sualtı Arkeolojisinin Doğduğu Yer: Bodrum Türkiye' konulu serginin açılışı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunca (KUDEB) Mausolos ve Artemisa salonlarında organize edilen sergi, Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsüne (INA) ait 1960-2020 yıllarında ilçede yapılan su altı arkeolojisi kazılarına ait arşiv fotoğraflardan oluşuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel mirasa sahip çıkarak sünger müzesinin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Osmanlı Tersanesi'nde, Bodrum denizcilik tarihi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini ifade eden Aras, "Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü ile en kısa zamanda birlikte çalışacağımız projeleri de geliştireceğiz" dedi.

INA Bodrum Araştırma Merkezi Müdürü Tuba Ekmekçi de katkıları dolayısıyla Aras'a teşekkür etti.

Öte yandan, Bodrum Belediyesince İskele Meydanı'na süngercilerin anısına 17 tonluk sünger heykeli yerleştirildi.