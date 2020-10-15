Suat Aksoy isimli erkek tarafından katledilen Hatice Tusu, kadınların omuzunda son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Didim'de daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suat Aksoy isimli erkek tarafından katledilen Hatice Tusu, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde Suat Aksoy isimli erkek tarafından öldürülen 50 yaşındaki emekli hemşire Hatice Tusu son yolculuğuna uğurlandı.
Tusu'nun cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Söke ilçesi Özbaşı Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tusu'nun cenazesi kadınların omuzlarında araca konuldu.
AA'da yer alan habere göre mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından Tusu'nun cenazesi toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alamayan yakınları 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma başlatan ekipler hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suat Aksoy'u gözaltına almıştı.
Aksoy, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederek Tusu’nun cansız bedenini Hisar Mahallesi’ndeki plajda gömdüğünü söylemişti. Cinayeti itiraf eden Aksoy tutuklanmıştı.
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