Şubat ayında aylık genel TÜFE yüzde 0.91 artarken gıdada yüzde 2.57’ye ulaştı

04 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Türkiye İstatik Kurumu’nun (TÜİK) “Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2021” raporuna göre TÜFE’de şubatta önceki aya göre yüzde 0.91, Aralık 2020’ye göre yüzde 2.6, 2020’nin aynı ayına göre yüzde 15.61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12.81 artış gerçekleşti. Böylece enflasyonun hız kesmeden devam ettiği ortaya çıkarken ayrıca yıllık TÜFE de Temmuz 2019’dan beri en yüksek değerine ulaştı. İşte diğer detaylar:

DOLMALIK BİBER YAKTI

- Şubat 2021’de, TÜFE’de kapsanan 415 maddeden 117’sinde aylık ortalama fiyatı düşerken 35’inde ortalama fiyatı değişmedi. 263 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

- Ana harcama gruplarının en büyüğü gıdada, aylık artış yüzde 2.57, ilk 2 aylık artış yüzde 5.12 ve yıllık artış yüzde 18.4 ile dikkat çekti. Sağlıkta ise aylık artış yüzde 3, ilk 2 aylık artış yüzde 7.38 oldu.

- Aylık olarak fiyatların en çok arttığı ürün yüzde 26.96 ile dolmalık biber olurken, bunu yüzde 19.92 kabak, yüzde 19.47 ile salatalık izledi. En çok fiyat düşüşü ise yüzde 19.04 ile evcil hayvan için gıdada. Bunu yüzde 14.11 ile karnabahar, yüzde 10.42 ile ıspanak izliyor.

- Yüzde 1.46 ile aylık artışın en çok olduğu bölge “Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale”, en az artışın olduğu bölge yüzde 0.54 ile “Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli”. Bölgesel olarak aylık fiyatlar “İstanbul”da yüzde 0.84, “İzmir”de yüzde 0.86, “Ankara”da yüzde 0.71 arttı.

- TÜİK’in “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2021” raporuna göre Yİ-ÜFE 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.22, 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 3.92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.14 artış gösterdi. Uzmanlara göre TÜFE ile Y-ÜFE arasındaki ciddi farklılık önümüzdeki aylarda TÜFE’nin hızlanmasına neden olabilecek.

FAİZ ARTIŞI OLUR MU?

Öte yandan Reuters’a konuşan piyasa uzmanlarına göre bu enflasyon verileri sonrası Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentileri kuvvetleniyor. Dün ayrıca dolar kuru da ani bir harektle 7.45 liranın üstüne çıktı.