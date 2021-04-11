Suç, ceza ve SS'ler!

11 Nisan 2021 Pazar, 00:01

Yazar Ferdinand Von Schirach bir ceza avukatıdır ve en zorlu mesleklerden biri sayılan ceza avukatlığının kazandırdığı sıra dışı deneyimlerini etkileyici hikâyelere dönüştürür. Yazarın Suç 1 ve Suç 2 isimli romanlarında bu hikâyelerini bir araya getirişine tanıklık etmiştik. Schirach’ın en önemli özelliği hikâyelerinde iyi ile kötünün savaşına, suçlu-suçsuz ayrımını ve adalet sisteminin aksayan yönlerini göstermesi. Bir suçtan ötürü birinin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorsunuz; bir hukuk devletinin vatandaşı olarak deliller sunup suç duyurusunda bulundunuz ve yetkililere güvendiniz. Ancak davanın düştüğünü üstelik gerekçe olarak zaman aşımının gösterildiğini bildiren bir evrak tebliğ edildiğinde ne yaparsınız?

NEDEN?

İşte Fabrizio Collini’nin başına gelen tam olarak budur: Yıllarca bir otomotiv fabrikasında çalışmış, ömründe tek bir suça bile karışmamış Collini, bir gün Berlin’deki lüks bir otelde kalan yaşlı sanayici Hans Meyer’i dört kurşunla öldürür. Bununla da yetinmez; kurbanını, ayakkabısının topuğuyla elmacık, çene, ve burun kemikleri ile beraber kafatası da kırılıncaya kadar tekmeler. Maktul ile katilin tanışıklığın olmaması ve teslim olan Collini’nin ısrarla suskun kalması cinayetin neden işlendiği sorusunun uzun süre yanıtsız kalmasına neden olur. Savunma avukatı olma idealini yaşama geçirmeyi uman Casper Leinen’e atan

dığı bu ümitsiz davada Collini’yi savunmak parlak bir kariyer fırsatı olarak görünür. Öldürülen yaşlı sanayicinin en yakın arkadaşının büyükbabası olduğunu öğrendiğinde ise kendisini davadan azlini talep etmekle müvekkilinin haklarını savunmak arasında kalmış olarak bulur. Bu arada kırk binden fazla çalışanının bulunduğu ve yıllık kârının sektör ortalamasının neredeyse yüzde dört üzerinde olduğu bilinen Hans Meyer’in şirketi, davayı hiçbir davayı kaybetmemesiyle ve müvekkillerinden hiçbirisinin müebbet hapis cezası almamış olmasıyla ünlenmiş olan deneyimli avukat Profesör Dr. Richard Mattinger’e teslim etmiştir bile.

SUÇ, CEZA VE SS’LER!

Öte yandan olay yeri fotoğraflarını incelerken müvekkilinin kullandığı tabancanın modelini gören Casper Leinen, davaya karışan herkesin kaderini etkileyecek önemli bir ipucu yakaladığını fark eder. Suç aleti 2. Dünya Savaşı’nda SS askerlerince kullanılan “Walther P38” marka tabancadır. Cinayetini aydınlatacak olan bu ipucu, Leinen’i 2. Dünya Savaşı’nın Nazi Almanyası’na götürür. Leinen geçmişi didikledikçe Fabrizio Collini’yi cinayet işlemeye iten sebepleri de teker teker ortaya çıkarmaya başlar. İşte Alman hukuk tarihinin en dehşet verici olay ve süreçlerinden bazılarına, savaş suçlusu Nazi askerlerinin adaletin elinden paçayı kurtarışlarına tanıklık ettiğimiz, dipnotlarla da zenginleştirilmiş Itır Arda’nın çevirdiği Collini Davası; suç, ceza ve sorumluluk hakkında önemli sorular sormanın da yolunu açıyor.