Suçiçeği aşısında Keymen iddiası
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılında tedarik ettiği 1.5 milyon doz suçiçeği aşısının alım sürecine dikkat çekerek “İhale, sudan sebeplerle 3 kez iptal edildi.
Sonunda, Çin aşısında aracı olan Keymen’in birlikte çalıştığı Güney Koreli firma kazandı. Ancak, bu aşı bugüne kadar ülkesi dışında başka hiçbir ülkede kullanılmadı. Farklı ırklarda güvenilirlik çalışması da yok. Çin aşısında olduğu gibi bu sözleşmenin altından da Keymen çıktı” dedi.
Emir, bir yaşına giren bebeklere uygulanan ve 2013’te Ulusal Aşılama Programı’na dahil edilen suçiçeği aşısının 2020’deki ihalesini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir, “Suçiçeği aşısı, canlı bir aşı olmasından dolayı üretim standartlarından kullanım sonuçlarına kadar bazı riskler taşımaktadır. Bu risklerden dolayı uygulanacak aşı ile ilgili etkinlik, güvenilirlik, ulusal izlem ve yan etki izlem verileri büyük önem taşımaktadır” dedi.
‘NEDEN KULLANIM ŞARTI ARANMADI?’
Emir, Koca’dan da şu soruların yanıtlarını istedi: “23 Eylül 2020 tarihinde DMO tarafından yapılan 1.5 milyon suçiçeği aşısı ihalesini kazanan SK firmasının aşısı, üretildiği ülke dışında başka bir ülkede kullanılmış mıdır? Geçmiş yıllarda ihalede en iyi fiyatı vermesi ve ihale dokümanı tam olmasına rağmen ‘başka ülkede kullanım’ gibi şartın yanı sıra etkinlik ve güvenilirlik çalışmaları istenirken, neden SK ile Keymen’in kazandığı ihalede bu tür klinik çalışmalar istenmemiştir?”
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