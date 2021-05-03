İkizdere'de direniş sürerken Bakanlık Cengiz İnşaat'a ikinci taş ocağı izni verdi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Rize’de İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taşocağına karşı direniş kapanmaya karşın sürdürülürken, köylüler “doğa talanı yapıldığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yöre halkı yaşama alanlarını savunma mücadelesi verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nün yeni bir taşocağına izin verdiği ortaya çıktı.

Rize İkizdere’de karşı çıkılan taşocağına karşı yöre halkının direnişi devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü’nün yeni bir taşocağına izin verdiği ortaya çıktı. 4 milyon 200 bin TL’ye bedelle yapılmak istenen ikinci ocak olan Gürdere Köyü mevkiinde olacak. Yapılacak olan taşocağından elde edilecek malzemenin İyidere Lojistik Merkez ve Limanı yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde ve bölgedeki yol yapımı projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

‘YALAN SÖYLÜYORLAR’

Yeni taşocağını Cumhuriyet’e değerlendiren İkizdereli Jeofizik Mühendisi Mehmet Baş, “İyidere Lojistik Merkez ve Liman İnşaatı için yapmak istedikleri taşocağı için alanda 3 yıl çalışacaklarını belirtiyorlardı. Madem öyleydi yeni ocak için neden izin aldınız? Yetkililerin hepsi yalan söylüyor. Mücadelesini verdiğimiz ocak için kapasite artışı istemişlerdi, kapasite artışı ÇED sürecine girdiği için Çevre Bakanlığı’ndan döndü. Onlar da yapmak istedikleri 1. taşocağının hemen ilerisinde ve köylere daha yakın bir mevkide 2. taşocağı iznini aldı. Burası da 23 hektarlık bir alan. İki ocağı birbirine bağlayacaklar. Cengiz bu işin müteahhitliğini yapıyor, burayı işaret eden de veren de devlet” dedi.

DOĞA TALANI YAPILDI

Sokağa çıkma yasağına karşın İşkencedere Vadisi’ni korumak için alana giden köylüler ise patikaları, orman yollarını, vadi girişlerini tutan jandarma ile karşılaştı. Yurttaşlar alana giremeyince iş makineleri, önceki günlerde direnişçilerin kendini zincirlediği ağaçları yerinden kopardı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal iş makinesinin üzerine çıktı. İş makinelerinin verdiği tahribat üzerine Tanal ve köylüler, jandarma karakoluna giderek “doğa talanı yapıldığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.