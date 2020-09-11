Şule İdil Dere davasında karar çıktı, anne isyan etti: Güvenimi yitirdim

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin (24) ölümüne ilişkin yargılanan İBB çalışanları hakkında 4.5 yıl sonra karar çıktı. İBB ve İSTAÇ çalışanı şoför Mümin Kılıç’a 3 yıl 10 ay, diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci’ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım’ın ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Kelleci’nin bir günü 40 TL’den hesap edilerek hapis cezasının tümü 42 bin 400 TL’ye çevrildi. Karasaçlı’nın cezası da bir günü 35 TL’den 26 bin 425 TL’ ye çevrildi.

Karara tepki gösteren anne Nesrin Aslan, “Adalete olan güvenimi yitirdim. Asıl sorumlular yargılanmadı” dedi.

‘GÖZDEN ÇIKARILMIŞLAR’

Anne Nesrin Aslan gözyaşları içinde, “Sorumlular korkuyor. Sizi gözden çıkarmışlar. İnancımı korumak istiyorum. Vicdanlı olunduğuna inanmak istiyorum. Adalet duygusunu yitirmek istemiyorum. Buradaki insanları tanımam ama Kadir Topbaş’ ı çok iyi tanırım.

Öfkeliyim. Burada oturanlar gözden çıkarılmış. Asıl sorumlular yargılanmalıydı. O dönemin belediye başkanı asıl kusurludur” diye konuştu. Şoför Mümin Kılıç’ın avukatı, “Nesrin Aslan’ın beyanlarına katılıyorum. Bursa’da benzer bir olayda bizzat belediye başkanı sanık olarak yargılanmıştır” ifadelerini kullandı.

‘VİCDANLAR RESMİ TATİLDE’

Nesrin Aslan, “Bu süreçte hukukun ne hallere düştüğünü gördüm. Benim kızımın başına gelenlerden asıl sorumlu olanlar devlet ve valilik tarafından korundu. Burada bir grup insan yargılandı. Onların içinden en sorumlu olan da şoför oldu. Benim açımdan bu konu kapanmadı. Burada bitmedi.

Bitmesine izin vermem. Yaşadığım sürece elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Unutulmasına izin vermeyeceğim. Şimdiki belediye başkanı da bilsin. İBB, hafriyat kamyonlarıyla yüzlerce kişiyi öldürdü ve tarihe geçti. İBB bundan rahatsız olmuyor mu? Vicdan resmi tatile gönderildiği için arıyoruz sadece” diye konuştu.