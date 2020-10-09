Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan karara itiraz etti
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 12 Mayıs 2016’da hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin yargılanan İBB çalışanlarının 3’ünün beraat etmesi ve 4’üne de “ödül gibi cezalar” verilmesinin ardından anne Nesrin Aslan üst mahkemeye başvurarak karara itiraz etti.
Dere’nin ölümüne ilişkin mahkeme sürecinde 7 bilirkişi raporu alınmıştı. Raporların hepsinde Şule İdil Dere kusursuz çıkmıştı. İBB ve İSTAÇ çalışanı şoför Mümin Kılıç'a 3 yıl 10 ay, diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci’ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti, 4 sanık ise beraat etmişti. Kelleci ve Karasaçlı’nın cezaları paraya çevrilmişti.
İstanbul Bölge Adliyesi’ne yapılan itiraz dilekçesinde şoför Mümin Kılıç’ın yaya yolunda hiçbir önlem almadan çalıştığı belirtilerek “Sanığın eyleminin sonucunu öngörmesine rağmen neticeyi gerçekleştirmiş olması suçun olası kast ile işlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Sanığın girdiği yaya yolunda birçok yayanın gelip geçtiğini görmesine, bu yüzden yavaşlamasına, mahkeme huzurunda anlattığı gibi ‘yayaların geçmesi için yarım dakika beklemesine’ rağmen hareketine devam etmekten vazgeçmemesi neticeyi umursamadığını ve olası kast ile öldürme suçunu işlediğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır” denildi.
4 sanık hakkında verilen beraat kararının tamamen yasaya aykırı olduğu dile getirilen dilekçede “Bu şahıslar yüklenici firmanın iş güvenliği önlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmesini kontrol etmek ve eksiklik gördükleri zaman müdahale edilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Hal böyleyken sorumsuzluğunun cezasını çekmeyen şahısların varlığını bilmek Türk toplumu nezdinde vicdanı son derece rahatsız edecek ve adalete olan güveni sarsacak bir karardır” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Verilen ceza belli oldu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Eş değiştirme partisinde kaz yolundu mesajının anlamı
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Verilen ceza belli oldu
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Yalçın'ın tehdit ettiği Çilingiroğlu'ndan açıklama
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Eş değiştirme partisinde kaz yolundu mesajının anlamı
- MEB yüz yüze eğitimin işleyişini açıkladı
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı