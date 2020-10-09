Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan karara itiraz etti

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Dere’nin ölümüne ilişkin mahkeme sürecinde 7 bilirkişi raporu alınmıştı. Raporların hepsinde Şule İdil Dere kusursuz çıkmıştı. İBB ve İSTAÇ çalışanı şoför Mümin Kılıç'a 3 yıl 10 ay, diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci’ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti, 4 sanık ise beraat etmişti. Kelleci ve Karasaçlı’nın cezaları paraya çevrilmişti.

İstanbul Bölge Adliyesi’ne yapılan itiraz dilekçesinde şoför Mümin Kılıç’ın yaya yolunda hiçbir önlem almadan çalıştığı belirtilerek “Sanığın eyleminin sonucunu öngörmesine rağmen neticeyi gerçekleştirmiş olması suçun olası kast ile işlenmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Sanığın girdiği yaya yolunda birçok yayanın gelip geçtiğini görmesine, bu yüzden yavaşlamasına, mahkeme huzurunda anlattığı gibi ‘yayaların geçmesi için yarım dakika beklemesine’ rağmen hareketine devam etmekten vazgeçmemesi neticeyi umursamadığını ve olası kast ile öldürme suçunu işlediğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadır” denildi.

4 sanık hakkında verilen beraat kararının tamamen yasaya aykırı olduğu dile getirilen dilekçede “Bu şahıslar yüklenici firmanın iş güvenliği önlemlerini eksiksiz olarak yerine getirmesini kontrol etmek ve eksiklik gördükleri zaman müdahale edilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Hal böyleyken sorumsuzluğunun cezasını çekmeyen şahısların varlığını bilmek Türk toplumu nezdinde vicdanı son derece rahatsız edecek ve adalete olan güveni sarsacak bir karardır” denildi.