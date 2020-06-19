Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan: ‘Yaşar gibi yapıyorum’

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Şule İdil Dere, henüz 23 yaşındayken Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Mahkeme sürecinde 7 bilirkişi raporu alındı. Raporların hepsinde Şule İdil Dere kusursuz çıktı. Dere’nin ölümünün üzerinden 4 yıl geçti ama mahkeme bir türlü karar veremedi. Duruşma bu defa da 10 Eylül’e ertelendi.

Her duruşmada gözyaşı döken anne Nesrin Aslan, “Kıyametimin koptuğu ilk gün, yani kızımı kaybettiğimden beri ‘düşmanım için bile dilemem’ dedirten büyük acıyla yaşar gibi yapıyorum. Çünkü İdil’in güçlü annesi olmalıyım. Kızım için yapmam gerekenler var. Yavrumun ihmal ve iş bilmezlikle çalınan yaşam hakkı için mücadele içinde olmam gerekiyor. Gücümü de sadece bu kavgadan alıyorum. Tabii ki kimse geri getiremez ama bu kadar rahat ve pişkince unutturmalarını da kabul edemem” dedi.

‘SORUMLULAR BELLİ’

Sorumluların belli olduğunu belirten anne Aslan, devletin sorumluları koruduğunu söyledi. Aslan, “Bir tek benim kızım değil ki ihmal ve iş bilmezliğin hayatını çaldığı yurttaşımız. Devlet kurumları ihmal ve beceriksizlik nedeniyle cinayetleri sürekli hale getirdi. Hafriyat kamyonlarıyla bitmedi. Ankara’da, Trakya’da kanlı tren kazaları, yataklarında uyuyan yavruları ezen panzerler bu ülkenin normali olmamalı.

Sorumlular hesap vermeli. Daha ‘pardon’ diyen de duymadık. Kaza adı üstünde kazadır ama ihmal sorumluluktur ve demekle geçmiş olmaz” ifadelerini kullandı.

VALİLİK 8 KİŞİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Şule İdil Dere’yle ilgili dava sürecinde savcılık, devlet memuru olan 11 İBB yetkilisinin soruşturulması için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Valilik, 11 İBB yetkilisinden 8’inin soruşturulmasına izin vermedi.

Valilik bu kararını Dere’nin ölüm yıldönümünde imzaladı. Dere’nin iddianamesi ölümünden 17 ay sonra tamamlandı ve İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliği tarafından kabul edildi. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin asıl işveren olduğu (İBB) ve İSTAÇ AŞ.’nin yüklenici firma olduğu kabul edilerek her iki kurumdan şoför dahil yedi kişinin “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 ile 6 yıl arası hapsi istendi. Yargılama sürüyor.