Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu

21 Mayıs 2021 Cuma, 07:36

Organize suç örgütü lideri Sedet Peker, "Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptığını yalanlayan Hadi Özışık'ın görüşme kaydını yayınlamıştı. Günlerdir konuşulan olayın ardından Hadi Özışık'n kardeşi Süleyman Özışık bugün Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan yazısında yazılarına son verdiğini duyurdu.

Özışık'ın "Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor. Bu nedenle; bana inanmalarına, arkamda durmalarına ve "Yazılarına devam et" demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim" sözleri dikkat çekti.

İşte Süleyman Özışık'ın veda yazısı;

"Şu an yaşadıklarımın nasıl bir şeye benzediğini size şöyle anlatabilirim... Yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun isabet ettiği alakasız adam gibi hissediyorum.

Tamamen gazetecilik refleksiyle bir yıl araştırdığım ve araştırdığımı da devlet kademesine bilgi alma amacıyla bildirdiğim DHKP-C ve FETÖ konulu iki dosyanın sonuçlarının taa buraya uzayacağı aklımın ucundan bile geçmedi.

Sadece şunun bilinmesini istiyorum.

Gazeteci olarak haber konusu olan herkesle konuştum, bugün olsa yine konuşurum. Ama konuştuğum hiç kimse ile “ticari, istihbari ve gayri hukuki veya gayrı ahlaki” bir ilişkim olmadı.

Buna Allah'ım şahittir!..

Hınç, nefret ve garez duyguları ile saldıranların ne dediği umurumda değil.

Ama bugüne kadar bana inanan, güvenen ve söylediğim söze itibar eden herkesin şunu bilmesini istiyorum.

Ben sizin başınızı yere eğeceğiniz hiçbir şey yapmadım. Sizi utandıracak, “Sen de mi” dedirtecek hiçbir işin içinde olmadım.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yaşanan diyaloglarda adım geçtiği için hakkımda yaptığı bir suç duyurusu var.

Üzerimde oluşan böyle bir şaibe varken köşe yazarlığına devam etmeyi onurum kabul etmiyor. Bu nedenle; bana inanmalarına, arkamda durmalarına ve "Yazılarına devam et" demelerine rağmen gazetem 'Türkiye'nin yönetiminden müsaade istedim.

Biliyorum...

Düştüğüm yer, Yusuf'un kuyusudur.

Ama Allah'ın izniyle ben bu kuyudan çıkarım.

Daha önce de size söylemiştim.

Ben yenilgiye inanan birisi değilim.

Her düşüşün bir sınav olduğuna iman etmiş biriyim.

Ben bu sınavı atlatırım.

Çünkü ben, hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım, kimseye ihanet etmedim. Düşen kim varsa ona "kardeş" eli uzattım. İnandığım Allah davası için ve o davaya hizmet edenler için elimden geldiğince mücadele ettim.

Sözün özü…

Adalet huzurunda ve sizin vicdanınızda aklanıncaya kadar kâğıdı kalemi bırakma kararı aldım.

Hakkınızı helal edin."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında arabuluculuk yaptığı iddialarını yalanlayan gazeteci Hadi Özışık ile görüşme videosunu yayınlamasının akşamında Süper Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtmişti.

Olayların ardından İnternet Haber'in kurucusu Hadi Özışık'ın TV100'le ilişiği kesildi.