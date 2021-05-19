Hadi Özışık'la ilgili flaş iddia: Görevine son verildi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 18:46

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün gece Twitter'da gazeteci Hadi Özışık'la olan ses kaydını yayınlamasının ardından tepki çeken İnternethaber kurucusu Özışık'ın tv100'de ekranlara gelen "Sağlı Sollu" programdaki görevine son verildiği iddia edildi.

Medyakoridoru'nun haberine göre, karar Özışık'a bu sabah tebliğ edildi ve Özışık kararı yakın çevresiyle paylaştı.

Moderatörlüğünü gazeteci Ahu Özyurt'un üstlendiği programda, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.

