İrfan Değirmenci, Hadi Özışık haberini anons ederken isyan etti

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:35

Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk eden Hadi Özışık ile ilgili haberi anons ederken yaptığı yorumda; “Benim midem bulanıyor! Sizin durumunuz nedir bilmiyorum? Bu memlekette her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız diye bir söz var, sevmiyorum. Murathan Mungan’ın sözü… Rezil olunsun artık! ” dedi.

"REZİL OLUNSUN ARTIK"

Değirmenci, Ana Haber Bülteninde ‘Özışık kardeşler’ ile ilgili haberin anonsunda şu ifadeleri kullandı:

“Kim güçlü ise ona dönen kim güçlü ise onunla arkadaşlık etmeye çalışan hiçbir kişisel etik ahlak kuralı tanımayan isimler bir de isimlerinin yanlarına gazeteci gibi sıfatlar iliştirmişler. Dün gece de HaberTürk ekranlarında bir programa gidecekmiş gidemedi yazık oldu! Bir çok ekranda çok kıymetli görüşlerine başvurulan, işte kutuplaşma sona ersin AKP’ye yakın isimleri de konuk alalım denilen isimlerden biri Özışık kardeşler. Hadi Özışık var bir de Süleyman Özışık var. Çok şık giyinirler, anladık ki bir de herkese yasakken onlara serbestmiş. İstanbul Ataşehir’de bir nargile kafe açıkmış orda meğer nargile fokurdatmak serbestmiş bu isimlere. Orda nargilesini fokurdatırken Sedat Peker ile görüşmüş. Sedat Peker’in kendi görüntüsünü kayda alacağını da akıl edememiş. FaceTime görüşmesini kaydetmiş Sedat Peker, ne olur ne olmaz diye! Benim midem bulanıyor! Sizin durumunuz nedir bilmiyorum? Bu memlekette her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız diye bir söz var, sevmiyorum. Murathan Mungan’ın sözü… Rezil olunsun artık!”