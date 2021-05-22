Özışıkların bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, talimat yazısı üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın ikametlerinde aranma yapılabilmesi talebinde bulundu.

A Haber'in aktardıklarına göre, talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.