Süleyman Soylu gelişmeyi böyle duyurdu: "Uyy uyy uyy..."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Domuz dağında PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Uyy uyy uyy, Şırnak Domuz dağında 6 terörist, oldu 8" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Domuz dağındaki operasyona ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Süleyman Soylu'nun, PKK terör örgütüne yönelik operasyon ile ilgili şu mesajı paylaştı:
"Uyyy Uyyy Uyyy. Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."
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