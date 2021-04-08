Süleyman Soylu gelişmeyi böyle duyurdu: "Uyy uyy uyy..."

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:17

İçişleri Bakanı Soylu'dan Domuz dağındaki operasyona ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Süleyman Soylu'nun, PKK terör örgütüne yönelik operasyon ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Uyyy Uyyy Uyyy. Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."