Süleyman Soylu gelişmeyi böyle duyurdu: "Uyy uyy uyy..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Domuz dağında PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Uyy uyy uyy, Şırnak Domuz dağında 6 terörist, oldu 8" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 12:17
Süleyman Soylu gelişmeyi böyle duyurdu:
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Soylu'dan Domuz dağındaki operasyona ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Süleyman Soylu'nun, PKK terör örgütüne yönelik operasyon ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Uyyy Uyyy Uyyy. Şırnak domuz dağında 6 terörist, oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler