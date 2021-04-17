Süleyman Soylu: Hemen iptal ederim, acımam!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.
"İSTİSMAR ETMEYE KALKARSA İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN"
Soylu, "Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" ifadesini kullandı.
Soylu, "Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye siz turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.
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