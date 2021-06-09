Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası

09 Haziran 2021 Çarşamba, 20:19

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Ünye konusundaki iddialarının, Ordu'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasında güç dengelerine dahil olduğunu gösterdiğini söyledi. Adıgüzel, "Süleyman Soylu'nun mevcut belediye başkanı aleyhine yazılan yazılara ve adaylığını istemeyenlere Sedat Peker aracılığıyla müdahale ettiği anlaşılıyor. Bu süreçte Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı, ama Kurtulmuş onu Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili yaptı. Bu şekilde Ünye kurtuldu ama soygun tüm Ordu çapında sürüyor" dedi.

Adıgüzel, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ünye'de, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ekibinin Adem Atik'i belediye başkanı yapmak istediklerini söylerken, şöyle konuştu:

"Süleyman Soylu'nun mevcut belediye başkanı aleyhine yazılan yazılara ve adaylığını istemeyenlere Sedat Peker aracılığıyla müdahele ettiği anlaşılıyor. Bu süreçte Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı, ama Kurtulmuş onu Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili yaptı. Bu şekilde Ünye kurtuldu ama soygun tüm Ordu çapında sürüyor."

'KAYYIM OLARAK ATANDI'

Adıgüzel, Ordu'daki ihalelere için de "Daha geçen gün 25 adet pazarlık usulü adrese teslim milyonluk ihaleleri açıkladım. Adem Atik Ünye Belediye Başkanı olamadı ama Ünye Limanı'na kayyım olarak atandı. Sonra da benim buradaki alengirli işleri açıklamam üzerine istifa etti. O günden bugüne kavga Ünye Belediyesi ile Ordu Büyükşehir arasına taşındı" dedi.

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, Ünye Asarkaya Kent Ormanı'na yapılan yol çalışmasını tartışmalar nedeniyle durdurduğunu ileri süren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Cezalandırılan Ünye Belediye Başkanı değil, tüm Ünye halkıdır. Sözün özü, tencere dibin kara, seninki benden kara. Tüm bu süreçlerin bağımsız mahkemelerde ve TBMM'nin denetleme görevi kapsamında araştırma komisyonu kurularak irdelenmesi gerekiyor. Ama iktidar vekillerinin oylarıyla reddedildi. Ne olmuş oldu? Tüm milletin konuştuğu, milletin meclisinde konuşulmasın dendi."

PEKER NE DEDİ?

Ünye'de yerel bir gazetenin sahibi olduğunu söyleyen Cihan Çakır, katıldığı bir televizyon programında, organize suç örgütü lideri, firari Sedat Peker ile arasında geçtiğini ileri sürdüğü diyalogu paylaşmıştı.

Çakır, "Sedat Peker, Hüseyin Tavlı ile ilgili bir haber için aradı. Bizden haberin kaldırılmasını istedi. Neden diye sorduk. Önce yok dedik. Sonra ısrarla rica etti. Haberi neden kaldıracağız, ‘Sizin Ünye ile ne gibi bir alakanız var?’ diye sorduk. Bize, ‘Bakanlıktan dostlarımız aradı. Bizzat rica etti. Ben de senden rica ediyorum’ dedi" demişti.

Peker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar" demişti.