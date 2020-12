Süleyman Soylu: Oh, oh! paralar PKK'ya gitmiyor

13 Aralık 2020 Pazar, 03:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP ile gerginlik yaşayan Süleyman Soylu, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını dile getirerek, "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu’nda HDP'nin iddialara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Bakan Soylu’nun düzenlenen operasyonu anlattığı anlarda HDP’li milletvekilleri protestoya başladı. Elleriyle masaları yumruklayan HDP’liler, Soylu’ya tepki gösterdi. Meclis’te tansiyonun yükselmesiyle beraber AKP’liler ve HDP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldığı" iddiasına cevap veren Soylu, "Bu mesele dün arkadaşlarımız tarafından açıklandı. Evine tebligat gönderildi. Bu işte hepsiyle ilgili usul budur. Davet edildi ve Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesini verdi ve evine gitti. Polisin gidip kendini gece yarısı alması gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

SOYLU: KURKUT 'KENDİMİ PATLATACAĞIM' DİYOR

2017 Nevruz'unda polis tarafından vurularak öldürülen Kemal Kurkut hakkında da konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Bir, 2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda DEAŞ teröristleri olduğunu bildiğimiz teröristler HDP'nin mitingine saldırmışlar ve 4 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştır; bunların içerisinde güvenlik görevlilerimiz de var. Ardından, 2017'de tekrar bir Nevruz oldu. Yine, 2015'te Gar patlaması oldu; yine Gar patlamasında onlarca insan hayatını kaybetti, onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 Mart 2017 tarihinde yine Diyarbakır'da bir Nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elinde şuradaki bıçakla -yani şöyle şu kadar bir bıçakla- atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis "Dur" diyor.

Bir önceki olay da güvenlik güçlerimizin bu konuda tedbir almasını gerektirdiğinden dolayı onu "Dur" ihtarından sonra durmadığı için, kalabalığa ve topluluğa herhangi bir zarar verebileceğini düşünerek etkisiz hâle getiriyorlar, sonra da hastanede hayatını kaybediyor."

121 LİRA MAAŞ İDDİASINA YANIT

Soylu, "Şehit babasına devletin 121 lira maaş bağladığı" iddiasıyla ilgili olarak, şehit polislerin ailelerine 6 bin 150 lira aylık bağlandığını belirtti.

"Sivil şehit" kavramının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP hükümetleri döneminde, Meclis'in iradesiyle çıktığını dile getiren Soylu, sivil şehitlere 1.467 lira ödendiğini kaydetti. Süleyman Soylu, "Dul eş, anne, baba ve iki çocuk. 1.467 lira bütün bunlara bölünüyor. Başka bir şey mümkün değil, yine yanlış. Ben Çalışma Bakanlığı yaptım. Yapmayın Allah'ınızı severseniz. Bildiğim iş yani." ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin, başlarının tacı olduğunu vurgulayan Soylu, "Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar. Biz bu ölçeklerin çok dışında her işlerinin emrindeyiz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE KÜRTÇE MEVLİT OKUDU DİYE HAPSE ATILMADI"

İçişleri Bakanı Soylu, "bir vatandaşın, Kürtçe mevlit okuduğu için hapse atıldığı" iddiasına ilişkin, "Bu ülkede kimse Kürtçe mevlit okudu diye hapse atılmadı. Bu olay da bu değil zaten. Bu da yalan." dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Soylu, Erdoğan ve Bahçeli'ye de teşekkür ederek "Bu büyük siyaseti kişiliği, inancı, milletin ruhunu, tarihini anlama kabiliyeti, iradesi ve liderliğiyle pekiştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hem Gazi Meclis'in hem de tarihin huzurunda teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakıyla beraber Türkiye'nin bekası için, her türlü sorumluluğu alan, hiçbir siyaset pazarlığının içinde olmayan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de hassaten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.