Süleyman Soylu, Sakarya’daki havai fişek fabrikasının çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 19:57

İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın ardından Sakarya'ya giderek incelemelerde bulundu. Ardından Sakarya Valiliği'nde açıklama yapan Soylu, "Görüşmelerimizde bu fabrikanın çalışma izinlerinin önce askıya alınması ardından da iptal edilmesi tavsiye edildi. Bunun haricinde buranın patlayıcı ve yanıcı madde üretimi yapan yer olarak imarda bulunması hususunun ortadan kaldırılması değerlendirildi" dedi.

ÇALIŞMA VE İMAR İZNİ İPTAL EDİLECEK

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüştüklerini belirterek “Kendisi de gereken neyse yapılsın şeklinde talimat verdi. Arkadaşlarımız da bu konuda çalışmalar başlattı. Çalışmalar sonunda bu fabrikanın çalışma ve imar izni iptal edilecek” şeklinde konuştu.

"Bir kişinin tırnağına bile birşey gelse dahi yönetenler olarak kendi yükümlülüklerimiz farkındayız" diyen Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir. Var olan hadise canımızı yakmıştır. Bu durumun tekrar etmesi bizi bambaşka bir sorumluluğun altına iter ki insan olarak da yönetici olarak da ülkemiz için, bizim için zor bir durum olur.”