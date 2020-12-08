Süleyman Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu, toplantı sonrası yaptığı açıklama "Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle gerçekleştirdiği video konferans toplantısı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada "81 il Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" ifadelerini kaydetti.
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