Süleyman Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik

08 Aralık 2020 Salı, 01:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle gerçekleştirdiği video konferans toplantısı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "81 il Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" ifadelerini kaydetti.



