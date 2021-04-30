'Görev belgesi' karmaşası... Yasaklarla birlikte cezalar başladı

30 Nisan 2021 Cuma, 05:51

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde İstanbul'un birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Denetimler gece boyunca devam etti. Fatih, Bakırköy ve D-100 Karayolu'nda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

"ŞİRKETİN VERDİĞİ BELGE GEÇERLİ OLMADIĞI İÇİN CEZA YEDİM"



Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti. Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim" dedi.



Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.

BAKANLIK: İŞYERLERİ TARAFINDAN VERİLEN BELGELER 2 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ

İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine "Görev Belgesi Düzenlemesi" başlıklı bir genelge göndermişti. Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatılmıştı.





Dün gönderilen genelgede, muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edilmişti. İçişleri Bakanlığı da dün bir tweet atarak bu belgelerin geçerlilik tarihinin 2 Mayıs Pazar günü dolacağını bildirmişti.