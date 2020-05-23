Süleyman Soylu'dan 'Çav Bella' açıklaması: Caminin dibinde ezanı dinletiriz

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:49

İzmir’de 20 Mayıs akşamı saat 17:00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansınslarına sızılarak cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalındı.

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği "Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri" programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan olay ile ilgili şunları söyledi:



"Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez. Beklenmez yani, bunu böyle söylemek gerekir ama biz birçok şeyin hakkından geldik, bunun da hakkından geliriz. Buluruz yani. Buluruz, ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz inşallah."