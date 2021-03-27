Süleyman Soylu'dan merak uyandıran paylaşım! Nedeni belli oldu

27 Mart 2021 Cumartesi, 13:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı.

Üzerinde “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” yazılı bir görsel paylaşan Soylu’nun bu hareketinden sonra gözler 30 Mart tarihine döndü. Soylu’nun paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı.

"30 MART'TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ" MESAJININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Paylaşımlar merak uyandırırken "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" mesajının nedeni ortaya çıktı. 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının yapılacağı öğrenildi.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan uygulama için valiliklere yazı gönderildi. Yazıda "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 MART’TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ” uygulaması gerçekleştirilecektir." denildi.