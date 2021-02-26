Diyanet'ten 'zor zamanlar' hutbesi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla sınayacağız"

26 Şubat 2021 Cuma, 15:54

Ekonomik kriz ve pandemi etkisi altında hayat pahalılığı ile yoksulluğun derinleştiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesi dikkat çekti.

Diyanet'e bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanıp 81 ildeki camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki (26 Şubat) konusu "Zor zamanlarda maneviyatımızdan destek almak" olarak belirlendi.

"Hayatımız boyunca pek çok sıkıntı, keder ve musibetle karşılaşırız. Sonuçları ne olursa olsun başımıza gelen her olay, dünya imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz sermaye, aslında imtihan için bize tanınan sınırlı süredir. Önemli olan bu süreyi iman ve salih ameller ile geçirebilmek, karşılaştığımız hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya koyabilmektir" denilen hutbede Bakara Suresi'nden "korku ve açlıkla sınanma"yı bildiren bir ayete de yer verilerek şöyle denildi:

"Nitekim Cenâb-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”

Müslümanların akıl ve tecrübenin yanında aynı zamanda "tevekkül"e ve "ilahi takdir"e de rıza göstermeyi bilmesi gerektiği belirtilen hutbede, "İsyan ve taşkınlıkla değil, teslimiyet ve sekînetle hareket etmelidir. Korku, endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak, Rabbinin mutlak iradesine sığınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



