Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin yazarımız Barış Terkoğlu'nu tehdit etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlıklı yazı kaleme alan yazarımız Barış Terkoğlu'nu, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit etti.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugün "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlıklı yazısında, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki 'rant paylaşımlarını' kaleme aldı.
Yazısında, "Esenyurt modeli, İstanbul’da bir ilçe yaratıp betona boğarak holdingleşmenin, siyaseti ve siyasetçileri beslemenin açık modeli gibi" ifadelerini kullanan Terkoğlu, Esenyurt'un 2009 yılında çıkan yasayla beldeden ilçeye dönüşmesinin ardından yaşananları anlattı.
SOYLU'NUN MÜŞAVİRİ TEHDİT ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yazarımız Terkoğlu'nu hedef aldı. Gültekin, "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var" ifadelerini kullandı.
Gültekin'in paylaşımları şu şekilde:
- Cumhuriyet Gazetesi’nin 'acar araştırmacı' yazarı Barış; Köşe yazını yazabilmek için kalkmış Esenyurt’lara kadar gitmiş, orada araştırmalar yapmış, bir AVM önünde boydan güzel bir foto çektirmişsin.
- Araştırmanda, Esenyurt’ta 2 tane Özyurt firması olduğunu, bu 2 firmanın da Sayın Bakanımızla bağlantılı olduğunu ima etmişsin. Yazında iddia ettiğin gibi Sayın Bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 SAAT süren var.
- SANA 2 JOKER -İrtibatlın E.O. ile konuşabilirsin (Cumhuriyet yönetimine söyleyip söylememeyi sen bilirsin) -Bağlı olduğun malum ülkenin elemanları ile konuşabilirsin 24 SAAT İÇİNDE İFTİRANI BELGELE Bu yalanını da açtığımız manevi tazminat davasına ekleyeceğiz Süre başladı.
Cumhuriyet Gazetesi’nin 'acar araştırmacı' yazarı Barış;— M. Burak Gültekin (@mBurakGultekin) July 12, 2021
Köşe yazını yazabilmek için kalkmış Esenyurt’lara kadar gitmiş, orada araştırmalar yapmış, bir AVM önünde boydan güzel bir foto çektirmişsin + https://t.co/0nlluZ5c9k
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