Süleyman Soylu'ya 'kel' demek yine soruşturma konusu oldu

09 Ocak 2021 Cumartesi, 16:56

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "kel" dediği için hakkında soruşturma açılan ancak takipsizlik kararı verilen Avukat Tugay Bek'in, bu kez de bir müvekkiline aynı gerekçeyle soruşturma açıldı. Bek, soruşturmaya tepki gösterirken, "Yasalar mı değişti?" diye sordu.

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik “Kel kafalı zat” dediği için hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilen Avukat Tugay Bek, bu kez de bir müvekkiline benzer bir paylaşımdan dolayı soruşturma açıldığını söyledi.

Cinsel saldırı sanığı uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklaması için yapılan sosyal medya kampanyasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eleştirilmişti. Soylu’nun konuyla ilgili açıklamaları hakkında "tecavüz sanığının yanında olduğu" eleştirisi getiren birçok kişi için soruşturma başlatıldı. Bunlardan biri de Bek'in, Soylu'ya 'kel' diyen müvekkili oldu.

'NEDEN SORUŞTURMA AÇILIYOR?'

Evrensel'den Volkan Pekal'in haberine göre, soruşturma konusu yapılan #sensuskel hastagi ile yapılan paylaşımların Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen “sanal devriye faaliyetleri” ile tespit edildiği ortaya çıktı.

Kendisine açılan soruşturmada verilen takipsizlik kararına dikkat çeken Tugay Bek, kararda "idari konumdaki görevlilerin sözlerine ve eylemlerine getirilen eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiğinin belirtildiğini" hatırlattı. Bek, “O zamandan bugüne kanunlar da değişmedi. O halde neden soruşturma açılıyor?” diye sordu.

'TOPLUM KORKSUN İSTENİYOR'

Bek, “Toplum korksun sinsin itiraz etmesin isteniyor. Gelinen aşamada İçişleri Bakanına ‘kel’ demenin dahi soruşturma konusu yapılması ifade hürriyetinin sınırlarının ne ölçüde daraldığının açık göstergesi” dedi.

Bek, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre polisin soruşturma işlemlerine ancak ihbar veya şikayet üzerine başlayabileceğini, her bir soruşturma işlemi için ayrıca savcılık talimatı alınması gerektiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesinin temel hak ve hürriyetleri orantısız şekilde sınırlandırdığı için iptaline karar vermesine rağmen kolluğun ‘sanal devriye faaliyetini’ sürdürdüğü görülüyor” dedi.