Süleyman Soylu'yla tartışan AKP'li Metiner'den yeni açıklama

19 Temmuz 2020 Pazar, 12:39

CNN Türk'te dün akşam Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışan AKP'li eski vekil Mehmet Metiner'den yeni açıklama geldi.

Metiner, Süleyman Soylu tartışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayı şu notla paylaştı:

"Cumartesi akşamı CNN Türk’te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum."

Metiner özetle şunları söyledi:

"DOSTANE BİR UYARIYDI"

"Süleyman Soylu'nun adını anmadığım gibi kendisine ve bakanlığına yönelik bir eleştiride bulunmadım. Benimkisi FETÖ bulaşığı isimler konusunda her zamankinden daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğine dair yaptığım kardeşane/dostane bir uyarıydı.

"REİS'E HAVALE EDİYORUM"

Sözlerimi kim Bakana, ne şekilde aktardı bilmiyorum. Ama Bakanlık Müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır. FETÖ'nün bize yaptığının aynını yapan o müşavir müsvettesini Reis'e ve partimizin yetkili kurullarına ve bir de aziz milletimize havale ediyorum.

"HİÇ HOŞ OLMADI"

Bakanın kendisine verilen yanlış ve art niyetli bilgiyi doğru kabul edip canlı yayına bağlanması, bağlanır bağlanmaz şahsıma karşı aynı parti çatısı altında siyabset yapmanın getirdiği hukukla bağdaşmayan bir üslupla ve öfkeyle suçlamalar getirmesi hiç hoş olmadı. Keşke bağlanmadan önce cep telefonumdan yazsaydı, ben kendisine olayın aslını ve ne dediğimi açıklardım.

"KENDİNİ ÖVEREK SÖZE BAŞLAMASINA ÜZÜLDÜM"

Kendi adıma üzüldüm...

Partim adına, davamız adına üzüldüm...

Kendini överek söze başlamasından üzüldüm. "Risk alarak yaşıyorum!" diye başlayan cümleler kurması üzüntü vericiydi, Ben de kendimi bildim bileli ölümle yaşıyorum. Ölüm tehditleriyle yaşıyorum. Bu konuşulacak bir konu mu?