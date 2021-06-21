Süleymancılara ait yurt inşatında gönüllü çalışan astsubay yaşamını yitirdi

21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:24

İlçeye bağlı Kışla Mahallesi’nde cemaate ait Uzun Mehmet Öğrenci Yurdu’nun alt yapı çalışması için geniş bir çukur açıldı. Yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. İnşatta gönüllü olarak çalışan astsubay Yasef Çalışkan toprak altında kaldı.

Durumu gören işçiler 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdi. Bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, toprağın altında kalan astsubayı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından göçük altından çıkarılan Çalışkan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Çalışkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasef Çalışkan’ın oğlunun da yurtta kalması nedeniyle yurt inşaatta gönüllü olarak çalıştığı belirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, olayın kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek “Olayı duyduğumuz an soruşturma başlattık. Yaşanan olayı anlamak mümkün değil. Savcılık ve Karadeniz Bölge komutanlığı soruşturma başlattı. Halen soruşturma devam ediyor” dedi.