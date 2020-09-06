Sümer: ‘Türkiye büyük fırsat kaçırdı’

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Zonguldak’ta 350 kişiyi istihdam edecek yatırım planladıklarını açıklayan Eko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sümer, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sektörün destek beklediğini dile getirdi.

Maske üretimi konusunda yanlış kararlar alındığını savunan Sümer, “Süreci sağlıklı yürütmüş olsaydık Türkiye için büyük bir fırsattı. Türkiye büyük bir fırsat kaçırdı” dedi. İstanbul, Zonguldak ve Bursa’da 6 tekstil fabrikası bulunan Eko Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sümer, “Pandemi döneminde tesislerde çok sıkı önlemler aldık ve çok yoğun çalıştık.

Maske kumaşı petrole bağlı, dolar ikiye katladı. Maskenin kumaşının ihracatı serbest, maske ve koruyucu ekipman ithalatı yasak. Kumaşın ihracatı yasak olmalıydı, hazırgiyim serbest olmalıydı. Biz hazırlamış olduğumuz raporları kamuoyuna yansıtamadık. Süreci sağlıklı yürütmüş olsaydık Türkiye için büyük bir fırsattı.

Türkiye büyük bir fırsat kaçırdı. En büyük maske üreten ülke Almanya. Pandemi dönemi gösterdi ki, Avrupa’ya en yakın tekstil üreticisi ülke Türkiye. Enflasyonun altındaki bir kur artışı bizim canımızı çok yaktı.

Dinamik, hızlı, çalışkan bir sektörümüz var. Para politikasından kaynaklanan şokları yaşadık. Sürecin iyi yürütülememesi nedeniyle önemli bir fırsatı ülke olarak kaçırdık” dedi.

MADENE ALTERNATİF SEKTÖR TEKSTİLDİR

Zonguldak bölgesinde yeni yatırımlar hedeflediklerini belirten Sümer, “Özellikle Kilimli ve Çatalağzı bölgesinde 350 kişiyi istihdam etmeyi planlamıştık. Salgın nedeniyle bu yatırımı gerçekleştiremedik. Normale döndüğümüzde mutlaka bunu gerçekleştireceğiz. Zonguldak bölgesinde madene alternatif bir sektör tekstildir. Pandemi olmasaydı şimdi biz Zonguldak’ta 2. fabrikayı açmış olacaktık” dedi.