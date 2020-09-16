Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlanıyor

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:52

2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç hayatını kaybetti. Suna Kıraç'ın cenazesi bugün saat 12.00'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.

KOÇ HOLDİNG’DE TÖREN

Suna Kıraç'ın cenaze merasimi için sınırlı sayıda katılımcı ile pandemi kurallarına riayet edilerek saat 10.30'da Koç Holding'te tören gerçekleşti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne götürüldü. Holding binası önünde bulunan Koç Holding bayraklarının vefat nedeniyle yarıya indirildiği görüldü.



Suna Kıraç’ın cenaze merasiminin bugün saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedileceği belirtildi.

‘KAMERA ALINMAYACAK’

Cenaze merasiminde ve törende koronavirüsü (Covid-19) salgını kurallarına riayet edileceği ve katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulacağı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda görüntü ve fotoğraf temini Koç Holding tarafından yapılacaktır. Camideki cenaze merasiminde Anadolu Ajansı da bulunacaktır. Alanlara başka kamera ve foto muhabir tedbirler kapsamında alınamayacaktır” denildi.