SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcuların, her iki ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Covid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuş yapabileceğini duyurdu.
SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Covid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler. Ayrıca aşı sertifikası veya Covid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcularımız, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulmaktadır"
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