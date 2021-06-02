SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin açıklama

02 Haziran 2021 Çarşamba, 21:33

SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Covid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler. Ayrıca aşı sertifikası veya Covid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcularımız, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulmaktadır"

