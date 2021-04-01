SüngerBob'un iki bölümü yayından kaldırıldı

01 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

Paramount ve Amazon da söz konusu iki bölümü yayın platformlarından kaldırdı.

Bahsi geçen iki bölümden birinin adı "Karantinadaki Yengeç". 12. sezona ait bölümde bir sağlık müfettişi SüngerBob'un da çalıştığı Yengeç Restoran'a geliyor. Müfettiş restoranda "deniz tarağı gribi" tespit ederken, müşteriler karantinaya alınıyor.

Bunun ardından virüse yakalandığı düşünülen kişi dışlanıyor ve bir dondurucuya atılıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Nickelodeon'un sözcüsü David Bittler, bu bölümün pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler sebebiyle yayımlanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Bittler, "Orta Yaş Krizi" adlı diğer bölümün halihazırda 2018'den beri kanalda yayımlanmadığını kaydetti. Zira bu bölümdeki bazı ögelerin çocuklara uygun olmadığının belirlendiğini bildirdi. "Orta Yaş Krizi"nde SüngerBob, Patrick ve Mr. Krabs, bir kadının evine girip iç çamaşırlarını çalıyor.

ABD'de daha önce de bazı yapımların geçmiş tarihli bölümlerien müdahaleler yapılmıştı. Örneğin NBCUniversal, Amerikan güreşinin eski bölümlerindeki ırkçı kısımların kaldırıldığını açıklamıştı.

2 Mart'ta yapılan açıklamadaysa ABD'li çocuk kitapları yazarı Dr. Seuss'un 6 kitabının ırkçı görseller sebebiyle artık yayımlanmayacağı duyurulmuştu. Dr. Seuss'un kitaplarının haklarına sahip Dr. Seuss Enterprises yaptığı duyuruda "Bu kitaplar bireyleri incitici ve yanlış şekillerde tasvir ediyor" ifadesini kullanmıştı.