Süper Kupa sahibini buluyor işte muhtemel 11'ler
Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor. Son şampiyon Başakşehir ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Süper Lig'de geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde 24 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nden de grup aşamasında aldığı 3 puanla erken elendi.
Sezona kötü giren Trabzonspor ise Eddie Newton'ın ardından gelen Abdullah Avcı ile çıkışa geçti. Son 13 maçında sadece bir kez yenilerek ilk yarıyı 33 puanla altıncı sırada bitiren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elendi. Geçen sezonu ligde ikinci, Türkiye Kupası'nda da şampiyon olarak noktalayan Karadeniz ekibi, UEFA'dan gelen ceza nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı ise yaklaşık 11 senenin ardından yeniden TFF Süper Kupası için kapılarını açacak. İstanbul'da oynanan son TFF Süper Kupa maçında yine Trabzonspor yer almıştı, Karadeniz ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek kupayı uzanmıştı. Bu aynı zamanda Trabzonspor'un müzesindeki tek Süper Kupa olarak duruyor. Başakşehir ise daha önce bu kupayı kazanamadı.
Öte yandan daha önce 13 kez düzenlenen TFF Süper Kupa'da en geç karşılaşma oynanacak. Daha önce Temmuz ve Ağustos aylarında sahibini bulan kupa, bu sezon Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkışan fikstürden dolayı Ocak ayında sahibini bulacak.
MAÇ SAAT KAÇTA?
Mücadele bu akşam 20.45'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir'in muhtemel 11'i: Mert, Muhammet, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, Mehmet Topal, Berkay, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli
Sakat: İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Boli Bolingoli-Mbombo
Cezalı: -
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdülkadir Parmak, Berat, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Sakat: Abdülkadir Ömür, Anders Trondsen
Cezalı: -
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