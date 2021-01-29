Süper Kupa Şampiyonu Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazırlandı

29 Ocak 2021 Cuma, 14:33

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular, salonda rejenerasyon ve mobilizasyon çalışmaları, diğer oyuncular ise sahada dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alan oyunları ile son buldu.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.