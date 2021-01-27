Süper Kupa'yı en çok kazanan takım: Galatasaray

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:56

Türkiye Süper Kupa maçı daha önce 13 kez oynandı.

2006'da başayan formatta en çok şampiyonluk yaşayan takım 6 kezle Galatasaray oldu. Süper Kupa'yı Fenerbahçe 3 kere; Beşiktaş, Konyaspor, Akhisar, Trabzonspor ve Akhisar 1 kere kazandı.