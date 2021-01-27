Süper Kupa'yı en çok kazanan takım: Galatasaray

2006-07 sezonundan bu yana 13 kez oynanan Süper Kupa'da en çok gülen takım Galatasaray.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:56
Süper Kupa'yı en çok kazanan takım: Galatasaray
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Türkiye Süper Kupa maçı daha önce 13 kez oynandı.

2006'da başayan formatta en çok şampiyonluk yaşayan takım 6 kezle Galatasaray oldu. Süper Kupa'yı Fenerbahçe 3 kere; Beşiktaş, Konyaspor, Akhisar, Trabzonspor ve Akhisar 1 kere kazandı.


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