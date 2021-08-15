Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

15 Ağustos 2021 Pazar, 12:05

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevini üstlenen ve UEFA Pro Lisans'ının olmaması nedeniyle tartışılan Şenol Can ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

BB ERZURUMSPOR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na UEFA Pro Lisansı olmadan takım çalıştıran teknik direktörler konusunda yaptığı itiraz sonucunda Teknik Adamların Statüsü ve Çalışması Esasları Talimatı’nda değişikliğe giderek pro lisansı olmadan takım çalıştıran antrenörlere ve lisansını kullandıran teknik direktörlere ceza yolunu açmıştı.

Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün özel haberine göre BB Erzurumspor, 21 Mayıs'ta Kasımpaşa'nın talimatlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla TFF'ye başvurdu. Kasımpaşa'nın ligden düşürülmesini ve yerine kendilerinin alınmasını talep eden kulüp, Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son sekiz maçta teknik direktör olarak gösterilen Can'ın hiçbir belgesinin olmadığını, teknik ekipte ise pro lisanslı bir teknik direktörün olmadığını savundu. BB Erzurumspor, Şenol Can'ın başında olduğu Kasımpaşa ile ligin bitimine üç hafta kala oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçın kendi lehlerine tescil edilmesini istedi.

TEKNİK DİREKTÖRSÜZ SEKİZ MAÇ

Başvurudan sekiz gün sonra ligleri tescil eden TFF, BB Erzurumspor'un başvurusunu Hukuk Bürosu'na yolladı. TFF, BB Erzurumspor'a daha sonra verdiği cevapta başvurunun reddedildiğini, Şenol Can'ın "yönetici" sıfatıyla akredite edildiğini, hakem ve gözlemci raporlarında takımı yönettiğine dair bir emareye rastlanmadığını kaydetti. Habere göre TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Bilgi Bankası'nda, Kasımpaşa'nın son sekiz maçtaki teknik direktör hanesi boş gözüktü.

TAHKİM KURULU'NDAN RET CEVABI

Cevabın üzerine konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan BB Erzurumspor, 12 Ağustos'ta kuruldan şu ifadelerle red cevabı aldı:

"Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü Derneği'nin, 16.07.2021 tarihli itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz, TFF Genel Sekreterliği'nin bildirim yazısına karşı yapıldığından, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca başvurunun usul yönünden reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

TFF, DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

13 Ağustos tarihinde ise TFF, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışması Esasları Talimatı’ndaki bazı maddelerde değişikliğe gitti. Pro lisansı olmadan teknik direktörlük yapanları ve lisansını kullandıranları "gölge teknik adam" olarak tanımlayan TFF, bu eylemlerde bulunan kişiler için ağır para cezaları getirdi.

CAN, BU SEFER TRİBÜNDEYDİ

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile oynadığı maçta ise lacivert-beyazlı kulübün yedek kulübesinde Ekrem Örenç yer almıştı. Örenç'in resmi olarak teknik direktör olmasına rağmen Kasımpaşa'nın golü sonrasında yayıncı kuruluş, tribünde oturan Şenol Can'ı "Kasımpaşa Teknik Direktörü" olarak ekrana getirmişti.