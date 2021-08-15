Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaştı

15 Ağustos 2021 Pazar, 11:24

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da sportif direktör İzzet Erdoğan, Fenerbahçe'nin kadroda düşünülmeyen defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Radyospor'a konuşan Erdoğan, eski oyuncularının sarı-lacivertlilerden ayrılmasını beklediklerini söyledi:

"Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardık. Sadık Çiftpınar'ın kulübü Fenerbahçe ile ayrılık sürecini bekliyoruz. Sadık'ın transferi kiralık ya da bonservisiyle gerçekleşebilir. O konu henüz belli değil. Sadık, Malatyaspor'da önemli başarılar elde etti. İnşallah onun için de burası güzel olur."

Erdoğan, Moryke Fofana'nın transferinde büyük aşama kaydettiklerini sözlerine ekledi.

Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertlilerde 27 maça çıkmış ve iki gol kaydetmişti.