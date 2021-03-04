Süper Lig'de bir ayrılık daha
Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor’da Rumen çalıştırıcı Marıus Sumudıca dönemi sona erdi.
Karadeniz ekibi, Rumen hocanın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Yapılan açıklamada, "Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
HİÇ GALİBİYETİ YOK
Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı.
7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.
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